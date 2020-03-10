Гороскоп на 11 марта: Близнецы испытают стыд, Весы могут разгневаться, а Водолеям нужно научиться спокойно принимать решения

Овен

Овнам не следует отгораживаться от мира стеной и отказываться осознавать истинное положение дел, считают звезды. Смириться с ситуацией могут помочь близкие.

Телец

В этот день Тельцам придется заплатить по счетам. Вы будете испытывать чувство стыда за поступки, которые совершили в прошлом.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам не думать о любви, как о товаре, который можно приобрести за дорогие подарки.

Рак

Ракам следует открыться близким людям, но вас не должно останавливать чувство вины, поскольку в данном случае оно будет только мешать процессу.

Лев

Умение делиться знаниями является хорошим качеством, Львы. Возможно так вы даже обретете учеников, но пока что просто передавайте накопленный опыт.

Дева

Звезды советуют Девам признать свое поражение, если вы действительно не знаете правильных ответов, но ваш характер не позволяет это показать.

Весы

Внутри Весов в этот день может возникнуть необоснованный гнев, поэтому звезды советуют сделать все возможное, чтобы он не выплеснулся на дорогих вам людей.

Скорпион

Обычная вежливость и доброе слово могут свернуть горы, Скорпионы, но в этот день они не только порадуют окружающих, но и исцелят ваш израненный внутренний мир.

Стрелец

Стрельцам следует просто поверить в то, что черная полоса прошла, иначе вы и дальше будете тащить за собой весь негатив прошлых неудач и поражений.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам научиться подавлять в себе раздражительность и беспокойство. Еще было бы неплохо «оседлать» терпение, которое особенно пригодится в этот день.

Водолей

Водолеям следует посетить место, где вы спокойны и рассудительны. Попав в эту обстановку, вы поймете, каких высот можно было бы достичь, принимая решения в таком умиротворенном состоянии.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам установить для себя некоторые границы и быть честными с собой при их соблюдении в дальнейшем.

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