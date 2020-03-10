На одной из улиц Саранска ограничат движение для большегрузов из-за аварийного состояния дороги

Начиная с 8:00 12 марта и до 00:00 1 мая нынешнего года на территории города Саранска будет кратковременно перекрыто движение для ряда транспортных средств. Проезд временно ограничивается для автомобилей-большегрузов. Этот режим движения будет соблюдаться на улице Фурманова. Информация получена от пресс-службы администрации города Саранска.

Причиной такого решения послужило разбитое дорожное покрытие, износ которого достиг аварийных масштабов. Поэтому всем механическим транспортным средствам, общий вес которых превышает 3,5 тонны, передвижение в районе данной улицы запрещается. Перекрытие дороги состоится с 8:00 12 марта и будет действовать до 00:00 1 мая 2020 года на участке улицы Фурманова от улицы Гагарина до улицы Энгельса.

Об этом сообщает Администрация города. Исключение составят спецмашины: полиция, скорая помощь, пожарная охрана и коммунальные технические средства.

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