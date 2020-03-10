В Саранске налетчика на пункт приема металла нашли по отпечаткам пальцев

Вчера в Саранске задержан 32-летний ранее судимый гражданин. Он подозревается в разбойном нападении на работника пункта приема металла и краже 17 тысяч рублей. 7 марта подозреваемый пришел сдавать металл. Приемщик взвесил металлолом, но посетителя вес не устроил. Они стали ругаться, гость зашел, нанес удары молотком по голове, забрал из кассы 17 000 рублей и убежал. Владелец гаража поблизости вызвал полицию и скорую помощь.

Эксперт-криминалист осмотрел место нападения и на пакете с металлом обнаружил отпечатки. Дактилоскопическая экспертиза установила личность бандита. На следующий день его задержали дома и привезли в полицию, где он дал признательные показания. Существенную долю украденной суммы он уже потратил на выпивку и закуску.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит лишение свободы до десяти лет и крупный денежный штраф. Решается вопрос о заключении преступника под стражу.

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