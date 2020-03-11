Гороскоп на 12 марта: Тельцам придется вступить в конфликт, Девам и Рыбам потребуется помощь, а Скорпионам не стоит распылять свои усилия

Овен

Звезды советуют Овнам быть в этот день настойчивее в достижении поставленных целей и решении появившихся на вашем пути задач.

Телец

Даже если Тельцы стараются избегать конфликтов, то в этот день вам придется вступить в бой, чтобы отстоять свою точку зрения.

Близнецы

Избранник Близнецов может вступить с вами в схватку за лидерство в вашей паре. Смотрите только, чтобы в этой битве никто из вас не пострадал по-настоящему.

Рак

Отличный день для Раков, уверяют звезды, которые предлагают вам попытаться осуществить как можно больше пунктов из вашего списка сокровенных желаний.

Лев

В этот день Львы будут сильно нервничать и переживать, но стоит вам успокоиться и посмотреть на ситуацию со стороны, как вы поймете, что нет ничего сложного.

Дева

Звезды уверяют, что в этот день Девы ничего не смогут сделать без посторонней помощи, потому особенно важно иметь хорошие отношения с окружающими

Весы

Весам в этот день следует проявить решительность и твердость, уверены звезды. Также было бы неплохо показать страсть по отношению к тому делу, которым вы занимаетесь.

Скорпион

Концентрация сил и средств, Скорпионы, поможет вам в этот день в достижении поставленных целей. Не распыляйтесь на несколько дел.

Стрелец

Звезды говорят, что Стрельцам в этот день нужно будет противостоять всему и всем, что может напасть на вас, ваших близких, друзей или коллег.

Козерог

В этот день Козероги просто обязаны учитывать то, как ваши решения отражаются на близких и дорогих вам людях.

Водолей

Звезды не советуют Водолеям в этот день сидеть на диване и смотреть ТВ, поскольку вокруг есть масса важных дел, которые ждут вашего участия.

Рыбы

Участие других людей потребуется Рыбам, чтобы завершить начатые ранее проекты, но они откажутся вам помогать, если вы будете слишком эгоистичны.

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