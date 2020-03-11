В Саранске 13-летняя девочка вывела из горящей квартиры маленького брата и пыталась сама потушить огонь

Пятого марта в Саранске 13-летняя школьница вывела маленького братишку из очага пожара. Тем самым ученица спасла от его гибели. Отправив мальчика из квартиры № 41 на ул. Косарева, где вовсю полыхал огонь, она вернулась, чтобы ликвидировать возгорание. Соседи вызвали пожарных. Когда загорелась квартира, в ней было двое детей: девочка 13 лет и шестилетний мальчик. Мама поднялась наверх к соседке.

Женщина услышала, что ее зовут дети. Она побежала на крики, но от ее квартиры шел сильный дым, бушевало пламя. Мама стала кричать, где дети. На площадке был сильный запах гари. Сразу после начала пожара мальчик позвал сестру. Девочка не растерялась и вывела мальчика на лестничную площадку. Сама же она побежала в квартиру и начала тушить огонь, заливая полыхающую мебель водой из ведра.

Убедившись, что не сможет погасить огонь самостоятельно, Ксения с братом выскочила во двор. Теперь родители восхищаются, что их дочь – настоящая героиня. Когда приехали пожарные – из всех окон квартиры валил густой черный дым. Пожарные погасили пламя, но внутри квартира и мебель сильно повреждены. Общая площадь пожара составила 54 кв. м. Как выяснилось позже, пожар возник по причине детской шалости с огнем.

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