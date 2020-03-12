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Гороскоп на 13 марта: хороший день практически для всех знаков, представители которых могут получить отличные новости или приглашение на вечеринку

Гороскоп на 13 марта: хороший день практически для всех знаков, представители которых могут получить отличные новости или приглашение на вечеринку

Овен

Ожидается хороший день для Овнов, которые могут получить приятные новости или же деньги. Удачное время для инвестиций или покупки недвижимости.

Телец

В этот день Тельцы задумаются о том, чтобы улучшить свое образование, записаться на курсы, узнать нечто новое. Хорошо все обдумайте, а затем начинайте действовать.

Близнецы

Звезды говорят, что утром Тельцы могут получить хорошие новости. Вечером возможно приглашение на вечеринку, где вы познакомитесь с приятными людьми.

Рак

Раки в этот день будут особенно веселы и общительны, поэтому неудивительно, что вас могут пригласить на торжество или праздник. Не забудьте взять свою половинку на вечеринку.

Лев

Начатый Львами в этот день проект обречен на успех, уверены звезды. Используйте все свое воображение, чтобы выдать действительно оригинальную идею.

Дева

Заполучить Дев в свою компанию захотят как старые, так и новые друзья. Постарайтесь уделить внимание всем, ведь вы в этот день будете весьма общительны.

Весы

Жертвы, которые приносили Весы в угоду карьере, не пропали даром. Стройте большие планы на будущее, ведь ваше повышение, уверены звезды, уже не за горами.

Скорпион

В жизни Скорпионов обещают произойти значительные перемены, но все они должны быть позитивными. Вы достигли поставленных целей, наслаждайтесь успехом.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам записать свои сны и проанализировать их позже. Возможно там вы найдете подсказки как справиться с находящимся на вашем пути препятствием.

Козерог

В этот день Козероги будут чувствовать себя как дома на любом общественном собрании, совершенно спокойно разговаривая с новыми людьми и очаровывая присутствующих.

Водолей

Ожидайте сразу несколько очень приятных сюрпризов в этот день, Водолеи. Одинокие представители знака, к примеру, могут встретить пару.

Рыбы

Рыбы будут ощущать себя на пике возможностей, что почти соответствует действительности. Ваша харизма прибавит вам популярности у противоположного пола, чем следует воспользоваться.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами