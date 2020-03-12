В Саранске был задержан парень, подозреваемый в краже денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратился 45-летний гражданин, который сообщил, что 5 марта он потерял банковскую карту, а днем позже получил уведомление о том, что с помощью его платежного средства были оплачены покупки в различных магазинах города.

По подозрению в краже денег был задержан 19-летний молодой человек. Парень признал свою вину.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф