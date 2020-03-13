В Мордовии пойдут под суд жители Ульяновской области, обвиняемые в покушении на кражу топлива

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Ульяновской области, обвиняемых в покушении на кражу дизельного топлива.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в марте минувшего года два жителя Ульяновской области 43- и 24-летнего возраста, один из которых работал машинистом тепловоза, а второй его помощником, решили похитить дизельное топливо, принадлежащее железнодорожной организации. Обвиняемые нашли покупателя. После этого мужчины слили с управляемого ими тепловоза несколько канистр дизельного топлива. При передаче украденного имущества покупателю граждане были задержаны сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями УФСБ по Ульяновской области.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии жителя Московской области осудили за сбыт наркотиков.

Источник: пфоут.мвд.рф