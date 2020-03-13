Воспитанники Ширингушской школы-интерната подготовили концерт для сотрудниц одной из колоний Мордовии

Исправительную колонию №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили дети подшефной Ширингушской школы-интерната.

Ребята подготовили для сотрудников-женщин концертную программу, которая была наполнена песнями, стихами, частушками, танцами, а также радостными лицами и улыбками детей.

Начальник исправительного учреждения Вячеслав Кимяев выразил огромную благодарность гостям за доставленное удовольствие.

После окончания праздничного мероприятия для детей было организовано традиционное чаепитие с вручением подарков и сладостей.

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Источник: 13.fsin.su