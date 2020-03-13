Гороскоп на 14 марта: Овнам не следует расслабляться, от Дев ждут помощи близкие, а Козероги окажутся на эмоциональных качелях

Овен

Звезды советуют Овнам не почивать на лаврах, поскольку это самая коварная ловушка для тех, кто чего-то добился. Учитесь, познавайте новое, не теряйте зря время.

Телец

В этот день Тельцам стоит собрать вместе всех дорогих вам людей и насладиться их обществом, ведь подобные моменты бывают в вашей жизни не так часто.

Близнецы

Умение поддержать беседу пригодится Близнецам в этот день, ведь вы можете попасть в компанию незнакомых людей, которые окажутся ведь любопытными.

Рак

Не следует обращать внимания на мелкие неприятности, Раки. Уединитесь, чтобы в тишине придумать гениальный план нового проекта, который должен стать успешным.

Лев

Любящим сплетни Львам звезды советуют усмирить свою страсть, так как можно потерять не только всех знакомых, но даже и друзей.

Дева

В этот день Девам лучше сконцентрироваться на домашних делах, ведь ваши родные ждут от вас помощи. Не позволяйте друзьям или знакомым увести себя на вечеринку.

Весы

Не позволяйте вашему воображению, Весы, дополнять реальность фантазиями, особенно когда это касается оценки других людей или их действий.

Скорпион

Звезды предупреждают Скорпионов о том, что в этот день риски встрять в какой-нибудь конфликт просто зашкаливают. Избегайте любых напряженных ситуаций.

Стрелец

Стрельцы могут не бояться слушать сплетни, ведь ваша проницательность поможет вам быстро отличить правду от вымыслов.

Козерог

Эмоции Козерогов в этот день будут накалены до предела уже с утра. В обед постарайтесь прогуляться на свежем воздухе, к примеру, в парке, чтобы успокоиться.

Водолей

В этот день Водолеям не стоит отвлекаться на мрачные мысли о работе или деньгах. Проведите время в компании семьи или друзей.

Рыбы

Рыбам следует избегать конфликтных ситуаций в этот день. Звезды советуют провести этот день в одиночестве, к примеру, за чтением хорошей книги.

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