Гороскоп на 15 марта: Тельцы заведут полезные знакомства, Скорпионы могут подзаработать, а у Рыб будут проблемы со связью

Овен
В этот день Овны могут получить небольшую прибыль от одного из своих проектов. Вы уже думаете над новыми проекты, но решение пока еще не принято.
Телец
Тельцов могут затащить на какую-то встречу, где будет много незнакомых людей. Ваши навыки общения помогут вам завести несколько полезных знакомств.
Близнецы
В голову Близнецов могут прийти гениальные идеи, но вы не успеете даже записать их на бумагу, поскольку ранее вы пообещали явиться на социальное мероприятие, и теперь нужно туда идти.
Рак
Ракам следует экономно расходовать силы в этот день, чтобы не надорваться, ведь полноценно отдохнуть у вас получится еще очень нескоро.
Лев
Работа будет мешать Львам думать о своих собственных проектах, поэтому проще будет сосредоточиться, сделать все задания и уйти с работы по своим делам.
Дева
В этот день Девам предстоит найти хрупкий баланс духовным и материальным, поскольку происходящее вокруг сильно отличается от ваших ощущений.
Весы
Звезды советуют Весам прекратить заниматься некоторыми общественными делами, из-за которых к вам начинают испытывать неприязнь окружающие.
Скорпион
В этот день Скорпионы могут заработать лишнюю «копеечку», но вы пропустите или опоздаете на мероприятие в честь одного из близких вам людей.
Стрелец
Положение на работе у Стрельцов может показаться в этот день совершенно безнадежным, но звезды говорят, что в ближайшие месяцы вас ждет карьерный рост.
Козерог
Планам Козерогов провести романтический вечер с избранником могут помешать дела, поэтому приготовьтесь к небольшой ссоре.
Водолей
Водолеям предстоит разрубить узел противоречий. Вас захотят заставить сделать выбор в пользу дома или работы, но лучше попытаться найти другой выход.
Рыбы
В этот день Рыбы могут испытывать проблемы со связью, но это не помешает вам созвониться с избранником и спланировать отличный романтический вечер.
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