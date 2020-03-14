Гороскоп на 15 марта: Тельцы заведут полезные знакомства, Скорпионы могут подзаработать, а у Рыб будут проблемы со связью

Овен

В этот день Овны могут получить небольшую прибыль от одного из своих проектов. Вы уже думаете над новыми проекты, но решение пока еще не принято.

Телец

Тельцов могут затащить на какую-то встречу, где будет много незнакомых людей. Ваши навыки общения помогут вам завести несколько полезных знакомств.

Близнецы

В голову Близнецов могут прийти гениальные идеи, но вы не успеете даже записать их на бумагу, поскольку ранее вы пообещали явиться на социальное мероприятие, и теперь нужно туда идти.

Рак

Ракам следует экономно расходовать силы в этот день, чтобы не надорваться, ведь полноценно отдохнуть у вас получится еще очень нескоро.

Лев

Работа будет мешать Львам думать о своих собственных проектах, поэтому проще будет сосредоточиться, сделать все задания и уйти с работы по своим делам.

Дева

В этот день Девам предстоит найти хрупкий баланс духовным и материальным, поскольку происходящее вокруг сильно отличается от ваших ощущений.

Весы

Звезды советуют Весам прекратить заниматься некоторыми общественными делами, из-за которых к вам начинают испытывать неприязнь окружающие.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут заработать лишнюю «копеечку», но вы пропустите или опоздаете на мероприятие в честь одного из близких вам людей.

Стрелец

Положение на работе у Стрельцов может показаться в этот день совершенно безнадежным, но звезды говорят, что в ближайшие месяцы вас ждет карьерный рост.

Козерог

Планам Козерогов провести романтический вечер с избранником могут помешать дела, поэтому приготовьтесь к небольшой ссоре.

Водолей

Водолеям предстоит разрубить узел противоречий. Вас захотят заставить сделать выбор в пользу дома или работы, но лучше попытаться найти другой выход.

Рыбы

В этот день Рыбы могут испытывать проблемы со связью, но это не помешает вам созвониться с избранником и спланировать отличный романтический вечер.

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