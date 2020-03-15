Прокуратура Ичалковского района выявила нарушения в работе дома-интерната для престарелых и инвалидов

Прокуратурой Ичалковского района была проведена проверка соблюдения ГБСУ СОССЗН РМ «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» законодательства о социальной защите и охране здоровья.

В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что вопреки требованиям указанного законодательства социальные услуги отдельным гражданам, имеющим инвалидность, предоставляются не в полном объеме.

Кроме того, не все инвалиды были обеспечены техническими средствами реабилитации.

Получателям социальных услуг необходимый инвентарь в полном объеме не выдается.

Должностными лицами учреждения не в полной мере было организовано обеспечение доступности и качества оказываемой медицинской помощи.

Инвалид первой группы не был обеспечен бесплатным лекарственным препаратом, необходимым для лечения сахарного диабета.

Также были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Директору учреждения было внесено представление об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших, и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.

Кроме того, по постановлению прокурора директор интерната был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru