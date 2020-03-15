Гороскоп на 16 марта: Близнецам потребуется гибкость, Девам нужно следовать зову сердца, а Стрельцы должны попробовать нечто новое

Овен

Звезды советуют Овнам составить список дел на этот день, поскольку от главного вас будут отвлекать другие, но менее важные задачи.

Телец

В этот день Тельцам лучше обращаться за помощью к окружающим, при этом вы не только получите поддержку, но и узнаете много нового об этих людях.

Близнецы

Близнецам следует быть гибче в этот день при решении поставленных руководством задач. Также не помешают осторожность и внимательность.

Рак

Способности Раков адаптироваться помогут вам в ситуациях, когда прямой ответ получить будет весьма затруднительно. Лавируйте меж айсбергов к берегу, которым для вас станет вечер этого дня.

Лев

Планы Львов могут быть нарушены другими людьми, которые не смогут сдержать данные ими обязательства. Для подобных ситуаций всегда нужно иметь «план Б».

Дева

Звезды велят Девам слушаться зова своего сердца, и не сильно уповать на разум, ведь ваши мысли в этот день будут бросать вас из одной крайности в другую.

Весы

В этот день Весам, которые испытывают душевные муки, обязательно следует оказаться у водоема. Вода успокоит все ваши тревоги, и поможет обрести равновесие.

Скорпион

Скорпионам следует быть осторожными, ведь в этот день многие силы будут перетягивать вас на свою сторону, но не факт, что ваши интересы совпадают.

Стрелец

Эмоциональные качели Стрельцов звезды советуют использовать для того, чтобы испытать нечто новое. Возможно вы откроете для себя то, что давно искали.

Козерог

Звезды советуют Козерогам использовать весь свой позитив, чтобы не расстроиться из-а трудной ситуации, в которой вы можете оказаться в этот день.

Водолей

Водолеям не следует жалеть себя в этот день, поскольку ваших внутренних сил вполне достаточно, чтобы преодолеть любой кризис.

Рыбы

В этот день Рыбы могут ярко блистать «на сцене», не замечая, что вы тем самым затмеваете окружающих вас людей, которые достойны внимания не менее вас.

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