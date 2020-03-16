Гороскоп на 17 марта: Раки займутся обновлением дома, Львов привлечет творческий проект, а Водолеи будут успешны в бизнесе

Овен

Звезды говорят, что некий творческий проект, если Овны обратят на него внимание, сможет принести немалую прибыль в этот день.

Телец

В этот день Тельцов ждет многообещающая деловая встреча, но вечером лучше прогуляться и успокоиться, иначе из-за нахлынувших эмоций вы не сможете заснуть.

Близнецы

Куча документов, необходимых для бизнеса, потребует внимания Близнецов в этот день. Проявите максимум изобретательности, чтобы со всем разобраться вовремя, не оставляя на завтра никаких дел.

Рак

Звезды уверены, что у Раков появится в этот день непреодолимое желание обновить свой дом. Возможно обойдется покраской стен или покупкой новой мебели.

Лев

Пристальное внимание Львов привлекут новые творческие проекты, способные поднять ваш социально-экономический статус. Возможны непродолжительные деловые поездки.

Дева

В этот день у Дев могут проявиться некие способности, о наличии которых вы не знали, уверяют звезды. Примените их для заработка дополнительных денег.

Весы

Весы достигнут в этот день знаковой отметки, выполнив еще один пункт в своем списке важных дел. Планы на будущее лучше обсудить с друзьями, которые могут дать хороший совет.

Скорпион

Еще чера Скорпионы не подозревали о новых возможностях для карьерного роста, но в этот день они перед вами откроются, поэтому не медлите и «хватайте быка за рога».

Стрелец

Деловая поездка может случиться в этот день у Стрельцов, с которыми также отправится ваш коллега или друг. После поездки у вас может появиться желание записаться на обучающий курс.

Козерог

Идеи окружающих Козерогов людей могут помочь вам составить новый финансовый план или дать свежую мысль насчет инвестирования капитала.

Водолей

Все, что связано с бизнесом, принятием решений и подписание контрактов, Водолеи, будет иметь успех в этот день.

Рыбы

Сосредоточенность и уверенность Рыб в своих силах помогут вам разобраться в финансовых документах, связанных с бизнесом или работой. Правда, на это уйдет немало времени.

Читайте также Гороскоп на март 2020 года: Тельцы завершат творческий проект, одиночество пойдет на пользу Ракам, а Скорпионам лучше начать месяц с отдыха

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами