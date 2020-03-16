В УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников уголовно-исполнительной системы

В УФСИН РФ по Мордовии прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников уголовно-исполнительной системы.

Культурный центр УФСИН РФ по Мордовии стал местом проведения указанного мероприятия. В фойе центра работала выставка продукции, производимой в подведомственных учреждениях.

Несколько сотрудников и ветеранов за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности были награждены грамотами, медалями, а также ценными подарками.

Кроме того, была представлена праздничная концертная программа.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su