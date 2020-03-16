В Рузаевке пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

В Рузаевке по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Указанное происшествие произошло 14 марта на улице Пролетарской. 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-210930 в состоянии алкогольного опьянения, допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части с последующим наездом на бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир ВАЗа. Ребенок был госпитализирован.

Известно, что у 38-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф