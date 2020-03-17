В Саранске неизвестный автомобилист сбил 28-летнего парня на пешеходном переходе

В Саранске неизвестный автомобилист сбил 28-летнего пешехода.

Происшествие произошло днём 16 марта на территории Пролетарского района города. На улице Победы неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марка которого не была установлена, совершил наезд на 28-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места происшествия.

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Источник: гибдд.рф