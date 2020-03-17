В Саранске мужчина и женщина, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков, предстанут перед судом

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Саранска, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

В ночь на 23 мая прошлого года 36-летняя жительница Саранска была остановлена стражами порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Миронова. В ходе личного досмотра женщины полицейские обнаружили и конфисковали синтетические наркотики массой 1,1 г, а также курительную трубку.

Было установлено, что вечером 22 мая минувшего года 30-летний житель Саранска по просьбе упомянутой горожанки ездил в Пензенскую область за наркотиками. Также выяснилось, что в октябре 2019 года мужчина приобрел наркотики для себя на одном из сайтов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф