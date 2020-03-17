В Мордовии несколько десятков автомобилистов, страдающих наркозависимостью, были лишены водительских удостоверений

Прокуратура Мордовии в судебном порядке добивается прекращения права на управление транспортными средствами у граждан, страдающих заболеваниями, при которых садиться за руль запрещено.

В прошлом году, а также с начала нынешнего года представителями ведомства было выявлено 42 гражданина, которые страдают наркозависимостью, но при этом имеют водительские удостоверения.

Прокурорами в суды были направлены административные исковые заявления о прекращении у упомянутых лиц права на управление транспортными средствами, которые в полном объеме были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru