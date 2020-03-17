Житель Мордовии, который задушил своего знакомого, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя, который убил своего знакомого.

В ночь на 29 июля прошлого года в селе Курнино Ковылкинского района 51-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым находился в салоне автомобиля, припаркованного возле дома №2, расположенного по адресу – улица Гагарина. Между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 51-летний гражданин задушил знакомого, сдавив ему шею ремнем безопасности.

В конце ноября прошлого года Ковылкинский районный суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru