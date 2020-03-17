В Мордовии осужденной был предоставлен отпуск с правом выезда за пределы колонии

Осужденной исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии был предоставлен отпуск с правом выезда за пределы исправительного учреждения.

За время нахождения в колонии осужденная зарекомендовала себя с положительной стороны. Она не допускала нарушений установленного порядка отбывания наказания и добросовестно относилась к своим обязанностям.

Рассматриваемая мера поощрения применяется с целью дальнейшей успешной интеграции осужденных в общество, их социальной адаптации, а также в качестве стимулирования лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, к надлежащему поведению.

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Источник: 13.fsin.su