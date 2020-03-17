В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс на замещение вакантной должности преподавателя

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано проведение конкурса на замещение вакантной должности преподавателя цикла боевой и физической подготовки.

Участие в указанном конкурсе принял один сотрудник.

В ходе собеседования кандидату на должность задавались вопросы по знанию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также вопросы из области педагогической науки.

Результатом конкурса стало комплектование вакантной должности преподавателя цикла боевой и физической подготовки.

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Источник: 13.fsin.su