В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс на замещение вакантной должности преподавателя

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано проведение конкурса на замещение вакантной должности преподавателя цикла боевой и физической подготовки.
Участие в указанном конкурсе принял один сотрудник.
В ходе собеседования кандидату на должность задавались вопросы по знанию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также вопросы из области педагогической науки.
Результатом конкурса стало комплектование вакантной должности преподавателя цикла боевой и физической подготовки.
Также читайте о том, что в Мордовии осужденной был предоставлен отпуск с правом выезда за пределы колонии.
Источник: 13.fsin.su