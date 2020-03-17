Гороскоп на 18 марта: Овнам следует доверять интуиции, Девы могут смело экспериментировать, а Рыб перестанут слушать

Овен

Звезды советуют Овнам в этот день меньше пользоваться своим аналитическим умом и больше доверять интуиции.

Телец

Используйте силу разума и творческие способности, Тельцы, чтобы добиться поставленных на этот день целей.

Близнецы

В этот день на Близнецов будет оказываться мощное эмоциональное давление. Справиться с ситуацией можно будет только успокоившись, взяв свои нервы под контроль.

Рак

Раки могут научиться в этот день самоисцелению, чтобы не требовалось при каждом эмоциональном кризе бежать за помощью к друзьям и знакомым.

Лев

Звезды предлагают Львам слиться с энергией окружающих вас людей и действовать с ними в унисон. Иногда полезно быть частью команды, а не отдельным от нее механизмом.

Дева

В этот день звезды советуют Девам не бояться экспериментировать и пытаться сочетать несочетаемое. Кто знает, что в итоге может появиться на свет.

Весы

Творческие способности Весом помогут вам решить любую проблему, вставшую у вас на пути. Чувствительность в этот день также играет на вашей стороне.

Скорпион

Звезды обещает Скорпионам день с массой неожиданных ситуаций и поворотов сюжета, поэтому будьте готовы ко всему необычному и нестандартному.

Стрелец

Правда в этот день будет прятаться от Стрельцов за красивыми словами, поэтому придется приложить усилия, чтобы докопаться до истины.

Козерог

В этот день собеседники Козерогов, которым вы доверяете, могут слегка приукрасить некоторые факты, поэтому лучше все данные перепроверять.

Водолей

Окружающие Водолеев люди могут вас не слышать или не понимать. Воспользуйтесь услугами посредника, чтобы он донес до нужных людей вашу точку зрения.

Рыбы

Рыбы в этот день могут получит то, что заслужили, когда не слушали других людей – вы обнаружите, что вас также мало кто слушает.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами