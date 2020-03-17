В Мордовии пьяного автомобилиста выявили из-за громкой музыки

В Торбеево сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста.

Ранним утром 16 марта стражи порядка получили сообщение о том, что из салона автомобиля, припаркованного возле многоквартирного дома, раздаются громкие звуки музыки. Сотрудники Росгвардии обнаружили, что на водительском кресле спит 22-летний парень. Проснувшись и увидев правоохранителей, молодой человек попытался уехать, но смог проехать только несколько метров.

Выяснилось, что 22-летний парень пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Молодому человеку грозит административная ответственность.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia