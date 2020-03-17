Глава Мордовии Владимир Волков потребовал обеспечить качественное и своевременное выполнение работ по сокращению аварийного жилищного фонда

В своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что перед республикой стоят большие задачи по сокращению аварийного жилищного фонда. В рамках федерального проекта предстоит переселить около 5 тысяч человек из 415 домов. Это почти 90 тысяч кв. метров.

«Надо ускорить формирование земельных участков для переселения граждан, оперативно готовить проектно-сметную документацию, обеспечить качественное и своевременное выполнение работ. Для этого должны быть площадки и проекты, которые соответствуют федеральным нормам, чтобы не образовывались дополнительные затраты из муниципальных бюджетов. Особенно это относится к городу Саранску», – обратил внимание руководитель региона.

По программе капремонта предстоит отремонтировать 350 домов, в которых проживают более 50 тысяч человек.

«Региональному фонду капремонта, местным администрациям надо сделать так, чтобы представители собственников и жильцов участвовали не только в подписании актов приемки, но и вконтроле хода самих работ, на всех этапах ремонта. А в последующем обеспечить обязательное ознакомление с актами приемки всех владельцев помещений», – поручил Владимир Волков.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.