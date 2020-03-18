Гороскоп на 19 марта: Близнецы не встретятся с любимым, Девам просто необходимо сходить на вечеринку, а Водолеи задержатся на работе

Овен

Овны могут загрустить, вспоминая о тех близких людях, которых сейчас нет рядом. Позвоните им – они будут рады вас услышать.

Телец

Сны Тельцов могут напугать вас, но при спокойном их анализе выясниться, что они более позитивные, чем негативные.

Близнецы

В этот день избранник Близнецов может задержаться на работе, пытаясь завершить очередной проект, что сорвет ваши общие планы на вечернюю встречу.

Рак

Сдать в установленный срок работу Ракам может помешать вчерашняя вечеринка, после которой вы будете вялым. Лучше перенести сдачу проекта на другой день.

Лев

Несколько смутить или даже расстроить Львов в этот день могут неприятные новости, но они не должны повлиять на вашу жизнь, поэтому успокойтесь.

Дева

Звезды говорят, что приглашение на вечеринку может быть весьма кстати. Там Девы могут встретить полезных людей, знакомство с которыми вам очень пригодится позже.

Весы

Весы могут получить звонок от человека, с которым вы уже давно не виделись и не общались. Беседа будет долгой, но увидеться, при всем желании сторон, вы не сможете.

Скорпион

В этот день Скорпионы могут ощутить нехватку средств. Либо вы не получили денег, на которые рассчитывали, либо предыдущие траты оказались слишком велики.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам понимать, что причиной вашей ссоры с близким человеком стали, скорее всего, напряжение и стресс последних дней и никакой серьезной размолвки между вами нет.

Козерог

Чувство долга может гнать уставших прошлой ночью Козерогов на работу, но звезды рекомендуют остаться дома и хорошенько отдохнуть.

Водолей

Планы на встречу Водолеев с родными или же с избранником могут быть нарушены неким неожиданным событием, которое заставит вас остаться на работе.

Рыбы

В этот день Рыбам не обязательно выполнять все дела по списку. Будет вполне достаточно сделать лишь необходимый минимум, а затем начать копить силы для завтрашнего дня

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