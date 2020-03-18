В Саранске работница продуктового магазина понесет ответственность за продажу пива несовершеннолетнему парню

В Саранске была привлечена к уголовной ответственности работница продуктового магазина, которая продала алкоголь несовершеннолетнему парню.

Было установлено, что 42-летняя работница продуктового магазина, расположенного на территории Пролетарского района Саранска, продала пиво 17-летнему парню, предварительно не поинтересовавшись его возрастом и не попросив предъявить какой-либо документ, содержащий соответствующую информацию.

Ранее указанная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетнему покупателю.

На этот раз в отношении работницы продуктового магазина было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штрафа в размере до 80 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф