Глава Мордовии Владимир Волков призвал уходить от стандартных решений в организации общественных пространств

Как отметил в своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков, в республике третий год работает программа «Формирование комфортной городской среды». За это время благоустроено 500 дворовых территорий и 20 общественных пространств в 57 муниципальных образованиях.

«Причем все проекты благоустройства отбираются по результатам общественных обсуждений. Именно с учетом пожелания жителей в Краснослободске благоустройство пешеходной зоны синхронизировано со строительством школы, ремонтом участков дорог и линий электропередач. Аналогичные примеры можно привести по Рузаевке, Ельникам и Кемле», – акцентировал внимание руководитель региона.

Вместе с тем, Глава республики сообщил и о других фактах, покритиковав ход работ на бульваре братьев Веденяпиных и в парке Победы в г. Саранске.

«Чтобы исключить претензии жителей, весной по всем работам прошлого года должна быть организована контрольная проверка, и все недостатки должны быть устранены за счет подрядчиков!» – подчеркнул Владимир Волков.

Кроме того, он дал поручение Правительству включить в программу по реализации нацпроекта «Экология» в 2021 году мероприятия по расчистке русла реки Саранка. А затем решить вопрос с благоустройством ее набережной.

«При подготовке окончательного проекта необходимо учесть замечания и предложения, которые были высказаны общественностью, в частности молодыми архитекторами. Многие из них продуктивные. Нужно уходить от стандартных решений! Давайте организуем общественное пространство вокруг Саранки так, чтобы это место стало новой точкой притяжения Саранска, одним из любимых мест отдыха горожан», – призвал Глава Мордовии.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.