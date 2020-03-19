Гороскоп на 20 марта: Овнам потребуется прогулка перед сном, Весам лучше помолчать, а Водолеям следует позаботиться о себе

Овен

Вечером к Овнам могут прийти гости, но даже после вечеринки ваш разум будет работать «на полную мощность», поэтому перед сном лучше прогуляться – иначе вам не уснуть.

Телец

Множество мыслей в голове Тельцов может сделать вам рассеянными, из-за чего нас вас могут обидеться или даже начать подшучивать другие люди. Не обращайте внимания на них, главное – завершить дела.

Близнецы

Недостаток средств потребует контроля за расходами со стороны Близнецов, но звезды не хотят, чтобы вы превратились в скрягу.

Рак

Несмотря на загруженность делами и поручениями, этот день будет весьма хорошим для Раков, которые смогут встретить давнего друга и приятно провести время за беседой

Лев

Звезды приветствуют желание Львов заняться благотворительностью, но следует найти то, к чему вы действительно неравнодушны, иначе вы захотите помочь всем, а это невозможно.

Дева

Девам не стоит бояться хотя бы иногда выключать телефон, иначе запланированная на вечер встреча с дорогим человеком будет прервана в самый неподходящий момент.

Весы

В этот день Весы встретят незнакомых людей, но поскольку вы не в лучшей форме, то звезды советуют больше слушать, чем говорить.

Скорпион

Хороший день для изучения чего-то нового, Скорпионы. К тому же звезды уверены, что день будет также в целом хорош, как дома, так и на работе.

Стрелец

В этот день Стрельцы не смогут убедить окружающих поверить в вашу идею, но не отчаивайтесь, просто все новое всегда принимается в штыки.

Козерог

Уверенность Козерогов в своих силах не позволит вам принять и использовать совет от друзей, хотя они точно знают, что вам следует делать в сложившейся ситуации.

Водолей

В этот день Водолеям нужно думать только о себе, даже если окружающие вас люди будут возмущены вашим безразличием. Сгладить возникшие углы вы всегда успеете.

Рыбы

В этот день Рыбам предоставится шанс познакомиться с новыми интересными людьми на мероприятии, куда вас пригласили ранее, но ваши мысли будут с любимым, который ждет вас дома.

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