В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили три автомобиля, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили три автомобиля, который находятся в розыске.

В Саранске утром 18 марта стражи порядка на улице Строительной остановили автомобиль марки «Тойота» под управлением 65-летнего мужчины. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Спустя несколько часов, на 51-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, был остановлен автомобиль марки «Ниссан», который также находится в розыске.

Кроме того, 18 марта в Саранске стражи порядка на улице Строительной остановили автомобиль марки «Лада-Гранта», государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации которого находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф