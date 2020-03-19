В УГИБДД МВД по Мордовии состоялась встреча с мотоциклистами и автолюбителями

В УГИБДД МВД по Мордовии прошел круглый стол, участники которого обсудили проблемы безопасного поведения на дорогах и подходы по недопущению нарушений порядка.

Наведение порядка на дорогах республики, обеспечение безопасности и спокойствия граждан является одой из приоритетных задач органов внутренних дел.

В прошлом году было установлено 14 мест сбора водителей спортивных мотоциклов и автомобилей в Саранске, где проводились профилактические беседы о недопустимости действий по опасному маневрированию на автомобильных дорогах республики, организации и проведению так называемых уличных гонок.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в отношении лиц, агрессивно передвигающихся по автомобильным дорогам, специализированной группой за летний период 2019 года было выявлено 974 нарушения ПДД, из них 45, допущенных мотоциклистами.

Жители Саранска часто жалуются на водителей, которые создают определенные неудобства.

Организаторы уличных гонок, принимавшие участие в рассматриваемом мероприятии, пожаловались на отсутствие специальных мест для перегонов. Представители правоохранительных органов предложили обсудить вопрос об официальном проведении рассматриваемых гонок.

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Источник: 13.мвд.рф