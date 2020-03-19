В Мордовии оштрафовали мужчин, обвиняемых в покушении на мошенничество в сфере страхования

В Мордовии суд вынес приговор в отношении нескольких граждан, обвиняемых в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Восемь граждан в 2018 году инсценировали три дорожно-транспортных происшествия, пытаясь похитить у страховой компании денежные средства. В результате проведенных экспертиз было установлено, что повреждения транспортных средств не соответствуют заявленным материалам по ДТП. Преступные действия не были доведены до конца.

Решением суда в отношении злоумышленников были избраны меры наказания в виде штрафов, размер которых составил от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также читайте о том, что жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме иностранца.

Источник: 13.мвд.рф