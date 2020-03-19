Жительница Мордовии, которая не выплачивала алименты, проведет несколько месяцев в тюрьме

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая не выплачивала алименты.

Жительница Дубенского района, являющаяся матерью трех детей, на протяжении длительного периода времени без уважительных причин не выплачивала алименты. По этой причине гражданка была привлечена к административной ответственности, но данная мера никак на женщину не повлияла.

Решением Атяшевского районного суда жительница Мордовии была приговорен к 9 месяцам лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru