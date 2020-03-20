Глава Мордовии Владимир Волков поручил навести порядок на саранском полигоне

В своем Послании Глава РМ Владимир Волков отметил, что республика несколько лет активно работает над внедрением новой системы обращения с отходами.

«Мы заметно продвинулись в этом. Прекращено размещение отходов на несанкционированных свалках в 11 районах республики. Внедрена система раздельного сбора и обработки ТБО. Запланировано строительство 6 мусороперегрузочных станций, – отметил руководитель региона. – В этом году надо приступить к поэтапному выведению из эксплуатации 13 действующих полигонов ТКО, запустить мусороперегрузочную станцию в Краснослободском районе, выполнить запланированный объем работ на строительстве сортировочного комплекса и нового полигона. Чтобы на саранском полигоне не было больше пожаров, городу надо навести порядок в системе его эксплуатации, решить вопрос с подъездной дорогой и активнее работать с нашими инвесторами».

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в 2019 году скорректирована территориальная схема обращения с отходами в Мордовия, создана ее электронная модель. Утверждены новые нормативы накопления ТКО на территории региона.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.