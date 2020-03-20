В Саранске 19-летний водитель легковушки сбил 68-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 68-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.
ДТП произошло вечером 19 марта на территории Ленинского района города. Возле дома №21, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, 19-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-21130 совершил наезд на 68-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.
Выяснилось, что у 19-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель иномарки сбил девушку.
Источник: гибдд.рф