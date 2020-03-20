ГУ МВД РФ по Мордовии предупреждает граждан о распространении ложных сообщений о коронавирусе и борьбе с ним

ГУ МВД РФ по Мордовии предупреждает граждан о распространении недостоверной информации о распространении коронавируса и мерах по борьбе с ним.

В настоящее время в социальных сетях активно распространяются сообщения о том, что в Мордовии якобы орудуют некие преступники, которые проникают в квартиры граждан под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса, а затем усыпляют владельцев жилья и совершают тяжкие преступления. Данная информация никоим образом не соответствует действительности.

Кроме того, распространяются тревожные сообщения о введении комендантского часа в Мордовии, закрытии предприятий и прекращении работы общественного транспорта. Эти сведения также никоим образом не соответствуют реальной ситуации.

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Источник: 13.мвд.рф