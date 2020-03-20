Гороскоп на 21 марта: Тельцы и Девы могут получить дополнительные деньги, у Львов приятный день, а Весы и Скорпионы ощутят вселенскую любовь

Овен

Этот день был бы очень сложным для Овнов, если бы не друзья и близкие, которые окажут вам поддержку и помогут в трудную минуту.

Телец

Дополнительные деньги могут появиться в этот день, Тельцы, как награда за хорошо выполненную работу. Вечером можно повеселиться.

Близнецы

Приглашенные на вечеринку Близнецы и ваш избранник могут с нее сбежать, чтобы остаться наедине, ведь вам не часто в последнее время удается устроить романтическое свидание.

Рак

Небывалый энтузиазм и прилив физических сил, которые в этот день появятся у Раков, лучше направить в полезное русло и, к примеру, улучшить ваше жилище.

Лев

Ожидается приятный для Львов день. Он будет наполнен сообщениями, звонками и встречами со знакомыми и давними друзьями, с которыми вы не виделись много лет.

Дева

Девы в этот день могут получить деньги. Это может быть премия или бонус за отлично выполненную ранее работу.

Весы

В этот день представителей знака Весы будет переполнять чувство любви ко всем окружающим, даже животным и природе. Наслаждайтесь отличным днем.

Скорпион

Скорпионов также захватит чувство вселенской любви, которое вы направите на поиски лучшего подарка для вашего избранника.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут особенно щедры на подарки для своих близких и любимых, которые ответят вам взаимностью.

Козерог

Звезды говорят, что рассеянность Козерогов лишь временное явление, которое вскоре пройдет, а до тех пор вам будет неохота заниматься работой.

Водолей

Водолеям можно расслабиться, ведь ваш избранник или близкие будут одаривать вас знаками внимания и осыпать подарками. Не забудьте им ответить взаимностью.

Рыбы

Потенциальный избранник Рыб будет в восторге от вашей внешности, поэтому не сильно комплексуйте на этот счет. Наслаждайтесь вечером и компанией дорогого вам человека.

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