В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов

Сотрудники ГИБДД по Мордовии продолжают проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В Саранске в ходе операции «Пешеходный переход», прошедшей 17 марта, работу с водителями и пешеходами вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводили студенты из отряда правопорядка. Пешим участникам дорожного движения они вручали памятки и обращались с просьбой быть аккуратнее на дороге. Для водителей также были подготовлены брошюры, в которых содержится полезная информация о проезде пешеходных переходов.

В Зубово-Полянском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками подготовительной группы МДОУ «Зубово-Полянский детский сад №2» провели пропагандистскую акцию «Внимание - пешеход». Дошкольники рассказали жителям района о световозвращающих элементах, показали их на своей одежде и вручили яркие памятки.

В Ромодановском районе сотрудники Госавтоинспекции также вышли на пешеходные переходы, чтобы напомнить о правильном переходе проезжей части. В акции приняли участие старшеклассники из МОУ «Ромодановская СОШ №1», которые вместе с полицейскими проводили работу, как с водителями, так и с пешеходами, призывая их быть внимательными и вежливыми по отношению друг к другу.

В Ичалковском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами педагогического колледжа организовали акцию «Не отними чужую жизнь». Участники акции рассказывали гражданам о том, как важно не нарушать ПДД.

Подобные мероприятия проходят во всех районах Мордовии. Операция «Пешеходный переход» будет продолжена.

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Источник: 13.мвд.рф