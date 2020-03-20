Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Прокуратурой Лямбирского района была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в деятельности ООО «Нива»,

В ходе указанной проверки было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства указанным обществом надлежащим образом не был организован сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов. В прошлом году договор на оказание услуг по обращению с отходами первого и второго классов опасности не заключался.

В текущем году договор на осуществление услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов первого-четвертого классов опасности с ООО «Мордовский экологический комбинат» обществом был заключен лишь после вмешательства прокуратуры.

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Источник: prokrm.ru