Глава Мордовии Владимир Волков: «Контроль за строительством водозабора в Чамзинке – лично за министром ЖКХ»

Как отметил в своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» у республики появились новые возможности для решения застоявшихся проблем в системе водоснабжения.

«В прошлом году начал строиться водозабор в Чамзинке. Контроль за продолжением работ – лично за зампредом Правительства, министром ЖКХ Чадовым, – подчеркнул руководитель региона. – Также программой запланирована реконструкция систем в Ардатовском и Торбеевском районах. Все эти работы должны быть выполнены качественно и в срок. Именно из-за несоблюдения требований к качеству мы сталкиваемся со справедливым недовольством людей».

Владимир Волков обратил внимание, что, несмотря на проделанную работу по обновлению системы водоснабжения к чемпионату мира по футболу, замену магистральных и внутренних водопроводов, ряд проблем в водохозяйствах Саранска и Рузаевки еще требуют решения.

По итогам реализации регионального проекта к 2024 г. доля населения Мордовии, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна возрасти до 92,5% по сравнению с базовым значением в 87,7% в 2017 г.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.