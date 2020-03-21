В одной из колоний Мордовии проводится групповая психологическая работа с личным составом

Психологами психологической лаборатории исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии проводится групповая психологическая работа с личным составом, направленная на снятие физического и психоэмоционального напряжения.

Длительные психоэмоциональные нагрузки способны разрушить любой организм, поэтому каждому сотруднику важно уметь вовремя заметить воздействие факторов деструктивного характера, быстро и эффективно снять негативное эмоциональное состояние, снизить болевые ощущения.

Рассматриваемые занятия позволяют сотрудникам получить информацию о факторах риска неэффективного поведения и возможностях саморегуляции психических состояний разными способами и методами, а также способствуют быстрому снятию утомления, повышают сопротивляемость организма к нервному напряжению.

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Источник: 13.fsin.su