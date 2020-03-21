Близнецам помогут хорошие манеры, Девам нужно больше двигаться, а Козерогам лучше забыть старые обиды

Овен

Звезды уверяют, что начатые Овнами в этот день проекты, которые связаны с деньгами, могут принести немалую прибыль.

Телец

Удачными окажутся любые операции с недвижимостью, говорят Тельцам звезды. Инвестиции или перепланировка вашего дома – начинайте в этот день.

Близнецы

В этот день у Близнецов отлично будут идти дела в бизнесе, если вы не забудете о таких тонкостях, как сочувствие, уважение и тактичность.

Рак

Раки могут получить финансовую выгоду в этот день, но ожидаемое повышение может быть отложено.

Лев

Начатые Львами в этот день проекты, как на работе, так и ваши личные, могут быть вполне успешными, поэтому придайте им хорошее ускорение в самом начале.

Дева

Звезды уверены, что физическая активность Дев в этот день простимулирует работу вашего мозга. Больше двигайтесь и свежие идеи начнут появляться чаще.

Весы

Концентрация и настойчивость Весов будут на высоте, поэтому данный день является отличным для начала или продолжения работ по важным для вас проектам.

Скорпион

Достижения Скорпионов на работе не останутся незамеченными руководством, поэтому в этот день приложение максимум усилий.

Стрелец

Стрельцов в этот день может захватить одна идея, но вы очень мало знаете об этом вопросе. Поэтому вам придется кое-что выучить, но делать это лучше в одиночестве.

Козерог

Звезды советуют Козерогам отпустить старые обиды, о которых вы можете вспомнить в этот день. Расставшись с давней болью, вы испытаете облегчение.

Водолей

Бизнес-мероприятия могут поглотить Водолеев в этот день, но звезды рекомендуют найти для себя хоть полчаса, чтобы отдохнуть.

Рыбы

Рыбы не зря налаживали хорошие отношения и с руководством, и с коллегами на работе. Теперь это работает на вас – вполне возможны известия о повышении.

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а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами