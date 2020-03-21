Народные приметы на 22 марта подскажут, какая погода будет наблюдаться в течение ближайшего месяца

Народные приметы на 22 марта помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение ближайшего месяца.

В былые времена в народной среде было принято доверять примете, согласно которой теплая погода в двадцать второй день весны является признаком того, что до конца апреля будет иметь место аналогичная метеорологическая обстановка.

Наличие холодного ветра в этот день не сулит существенного потепления до мая. Теплый ветер 22 марта народные приметы называют предвестником ненастного лета.

Если в этот день слышен первый гром, рассчитывать на хороший урожай не стоит.