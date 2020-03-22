Гороскоп на 23 марта: Овны будут искать пропажу, Раки заинтересуются психологией, а Весы внезапно лишатся коллеги

Овен

В этот день Овны будут заняты поиском важной бумажки, документа, который пропал где-то в доме. Звезды советуют искать там, где вы никогда бы не думали обнаружить пропажу.

Телец

Тельцы также будут заняты поисками, но уже на работе, правда, звезды не уточняют, что или кто пропадет. Вскоре все найдется, но до этого будет распространено множество слухов и сплетен.

Близнецы

Звезды говорят, что в руках Близнецов окажутся важные бумаги, применив должным образом которые вы получите повышение, однако на вашем пути появятся препятствия.

Рак

Психология может сильно заинтересовать Раков в этот день. Вероятнее всего вы захотите узнать больше и начнете искать специализированную литературу.

Лев

Нечто новое, о чем Львы услышат в СМИ или от знакомых, может вас сильно заинтересовать. Дальше вы начнете изучать все, что касается новой темы.

Дева

Общаясь с группой людей, имеющих похожие с вашими, Дева, интересами, вы обнаружите некую древнюю тайну, которую захотите все вместе разгадать.

Весы

В этот день один из коллег Весов может внезапно уйти с работы. Вы будете сильно переживать, так как вам нравился этот человек.

Скорпион

Подавленные ранее травмы могут выйти наружу в этот день, Скорпионы, но изученные вами недавно духовные практики помогут быстро разобраться с проблемой.

Стрелец

Стрельцы в этот день столкнуться со сложной задачей на своем пути, и пытаясь найти ответ, вы почувствуете себя Шерлоком Холмсом, разгадывающим очередную загадку.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не напирать на своего друга, которому сейчас плохо, но он не хочет об этом говорить. Ваш приятель все расскажет, когда будет готов, потерпите.

Водолей

На рассмотрение Водолеев поступит очень важный, но непонятный документ, изучать который лучше начинать с самого утра, «на свежую голову». Не стесняйтесь попросить о помощи.

Рыбы

Идеи, которые придут в голову Рыбам в этот день, вполне могут стать если не основой романа, то как минимум увлекательным рассказом для детей. Запишите все свои мысли, чтобы затем доработать историю.

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