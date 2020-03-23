В Мордовии глава администрации сельского поселения понесет ответственность за нарушение бюджетного законодательства

В Мордовии главу администрации сельского поселения привлекли к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Представителями прокуратуры было установлено, что между администрацией Ромодановского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на покупку строительных материалов на сумму более 100 тыс. рублей в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Гражданка, являющаяся главой администрации упомянутого сельского поселения, была привлечена к ответственности.

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Источник: prokrm.ru