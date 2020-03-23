Гороскоп на 24 марта: планы практически всех знаков на этот день будут нарушены независящими от вас обстоятельствами

Овен

Звезды говорят, что строить планы на этот день Овнам не имеет смысла, так как все они будут нарушены. Поступающая к вам информация может оказаться недостоверной.

Телец

Не самый лучший день для Тельцов, которые ждут поступления денег, но их, скорее всего, не будет. Звонки и попытки выяснить в чем дело, картину не изменят.

Близнецы

Приглашенные на встречу Близнецы постараются как можно скорее ее покинуть, поскольку выяснится, что у вас с собравшимися нет почти ничего общего.

Рак

Раки могут плохо себя чувствовать в этот день, поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью, если у вас возникнут сложности с выполнением своей работы.

Лев

В этот день Львы могут не встретиться со своим избранником, которого, скорее всего, задержали важные дела. Не переживайте и терпеливо ждите, вскоре все наладится.

Дева

Звезды советуют Девам не нервничать из-за того, что вам в этот день не предоставится шанс завершить важный проект на работе.

Весы

Планы Весов совершить деловую или другую поездку будут нарушены по независящим от вас обстоятельствам. Найдите себе другое занятие, чтобы не сойти с ума от скуки.

Скорпион

В этот день умственные способности Скорпионов будут не на высоте, к тому же вы будуте рассеяны, поэтому выполнение всех дел, особенно финансовых, лучше отложить на пару дней.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам воздержаться несколько дней от проведения переговоров или подписания деловых бумаг, способных серьезно повлиять на ваше будущее.

Козерог

Неспособность Козерогов сконцентрироваться будет негативно влиять на результативность, ведь из-за рассеянности вы будете работать гораздо медленнее привычного.

Водолей

В этот день все современные виды связи могут работать для Водолеев нестабильно, поэтому лучшим способом пообщаться с кем-то останется личная встреча.

Рыбы

Звезды говорят, что волнения Рыб о родных и близких, с которыми вы не можете связаться, напрасны, поскольку виной всему проблемы с коммуникациями и дорожным движением.

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