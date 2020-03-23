Народные приметы на 24 марта подскажут, будет ли в апреле и мае холодная погода

Народные приметы на 24 марта помогут узнать, установится ли до конца весны холодная погода.

В былые времена люди доверяли примете, согласно которой порывистый и холодный ветер, наблюдающийся в двадцать четвертый день марта, является предвестником того, что до конца месяца, а также в апреле и мае будет иметь место преимущественно холодная погода. Если же до этого дня завершились холода, грядущее лето порадует стабильным теплом.

Иней, наблюдающийся утром и вечером 24 марта, народные приметы называют признаком того, что на следующий день не будет дождей.

Мыши, появившиеся на полях в двадцать четвертый день марта, предвещают плохой урожай.