Глава Мордовии Владимир Волков: «В этом году по нацпроекту на дороги будет направлено еще более 4 миллиардов рублей, отремонтировано около 160 километров»

Как отметил в своем Послании Глава Мордовии Владимир Волков, в прошлом году более 4 млрд рублей направлено на развитие сети автодорог. Удалось завершить строительство ряда важнейших объектов дорожной инфраструктуры. Прежде всего, Восточного обхода Саранска протяженностью более 17 км. Завершен ремонт знаковой во многом дороги Саранск - Рузаевка, работы на которой велись последние 5 лет. Дорожные организации республики приступили к еще одному крупному проекту – строительству «Обхода Рузаевки».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен колоссальный объем работ –отремонтированы почти 180 км региональных и местных автодорог, причем работы велись в каждом районе. Только в Рузаевском районе за год отремонтировано свыше 50 км – это больше, чем за предыдущие 5 лет. В Саранске отремонтировано 13 самых проблемных участков.

«Но этого мало, – резюмировал Владимир Волков. – Самой ожидаемой для людей была улица Фурманова. Однако из-за коммунальной аварии работы пришлось перенести. Обращаю внимание руководства Саранска – дорога по улице Фурманова должна быть обязательно отремонтирована и работы надо начать в этом году! Естественно, перед этим решив все проблемы с заменой канализационного коллектора».

Также Глава Мордовии поручил привести в порядок дорогу по улице Солнечная, отремонтировать дорогу по улице 1-я Промышленная – от телевизионного завода до завода «Цветлит» и завершить ремонт мостов на Северо-Восточном шоссе. Кроме того, будет ускорено строительство новой дороги по улице Строительная, благодаря которой напрямую свяжутся между собой все микрорайоны города. Дорога пройдет от улицы Победы с развязкой на Лямбирском шоссе, путепровод через проспект Ленина, мост через реку Инсар и выйдет на улицу Севастопольская на Химмаше. Оттуда по новой дороге можно выйти на улицу Невского и далее на магистраль Юго-Запад – Светотехстрой. Таким образом, будет создано еще одно транспортное кольцо Саранска, внутри города.

«В этом году по нацпроекту на дороги будет направлено еще более 4 миллиардов рублей, отремонтировано около 160 километров. Подчеркну: параллельно с масштабной программой ремонта дорог мы не должны забывать о содержании имеющейся транспортной сети в нормативном состоянии, проведении ямочного ремонта. Это должно предусматриваться уже на стадии тендерных торгов», – обратил внимание руководитель региона.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.