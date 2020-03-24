Гороскоп на 25 марта: Тельцам стоит написать письмо, Девы будут оценивать идею друга, а Козероги получат шанс реализовать свое преимущество

Овен

К Овнам будут приходить гости, с которыми у вас будут увлекательные беседы. Особо важные моменты этих дискуссий вам стоит записывать.

Телец

В этот день у Тельцов на высоте будут интуиция и воображение. Стоит попробовать себя в эпистолярном жанре и написать письмо тому, с кем вы уже давно не можете заговорить.

Близнецы

Звезды говорят, что воображение Дев заставит вас обратить внимание на свой дом и нечто изменить в нем. Возможно, дело ограничится только косметическим ремонтом.

Рак

Посещение библиотеку явно пойдет на пользу ракам, которые давно ищут информацию, необходимую для завершения одного очень важного проекта.

Лев

Предчувствия, которые посетят в этот день Львов, будут вызваны обостренной до предела интуицией, поэтому игнорировать полученные сигналы не стоит, уверены звезды.

Дева

В этот день Девы могут выступить в роли оценщика принесенного другом проекта. Его в любом случае придется дорабатывать коллективными усилиями, поэтому говорите правду.

Весы

Если карьера Весов будет зависеть от навыков общения и произведенного впечатления, то вы определено получите новую должность, ведь ваши способности будут в этот день на высоте.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам в этот день будет легко даваться любая наука. Не следует упускать такую возможность, выучите нечто новое и полезное для себя.

Стрелец

В этот к Стрельцам в голову могут прийти самые безумные идеи, но не стоит их сбрасывать со счетов только потому, что они вас сразу напугали. Некоторые из них окажутся весьма полезными.

Козерог

Высокая чувствительность Козерогов в этот день позволит вам заранее знать, чего хотят окружающие вас люди. Используйте это преимущество в своих интересах.

Водолей

Водолеев в этот день может поглотить работы над важным проектом. Звезды советуют не забывать делать хотя бы короткие перерывы.

Рыбы

Этот день запомнится если не Рыбам, то вашему избраннику, ведь один из вас совершит для другого красивый романтический поступок.

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