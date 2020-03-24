В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием кроссовера и грузовика пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 23 марта на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Хино», двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу кроссоверу марки «Хендай», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель грузовика и 42-летняя пассажирка кроссовера. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф